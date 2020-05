Auflösungsgerüchte dementiert

Sein zweites Engagement als Juror bei "The Voice" ist zum Großteil abgedreht. Reden darf er darüber nicht, das verbietet ihm der Vertrag – per Geldstrafe. Was er sagen kann, ist, dass das Niveau der Talente in Deutschland höher ist, als das der finnischen Ausgabe der Casting-Show. "In Finnland sind 10.000 Leute in der Vorausscheidung und 100 davon kommen in die Show. In Deutschland aber sind es 100.000. Da kommen nur die Besten der Besten dran. Außerdem haben wir in Deutschland auch Leute aus Mexiko, Spanien, Japan und Amerika. Das ist sehr spannend."

Beides ein Grund dafür, dass Haber jetzt schon zum zweiten Mal in Deutschland dabei ist, während er den Produzenten der finnischen Ausgabe von "The Voice", die ihn seit der ersten Staffel als Juror haben wollten, regelmäßig einen Korb gibt. Außerdem, sagt er, habe er so seine Ruhe: "Kurz nachdem im Studio die Lichter abgedreht werden, sitze ich im Flieger nach Helsinki und kriege die deutschen Kritiken nicht mit."