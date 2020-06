Die hohe Kunst des Überlebens

Es besteht überhaupt kein zwingender Grund und keine Notwendigkeit für die Republik Österreich, die Kunstsammlung Essl zu kaufen. Das Argument, der Bilderverkauf würde 4000 Arbeitsplätze in Österreich sichern, ist wirtschaftlich nicht haltbar. Die Baumarktkette hat sich finanziell schwer überhoben und muss sich wie andere Unternehmen auch selbst aus dem Schlamassel ziehen. Wenn dafür das Privatvermögen des Gründers herangezogen werden muss, soll es so sein. Nur weil dieser Essl heißt und ein ehrenwerter Kunstmäzen ist, darf sich der Staat nicht als Gläubigerschützer aufspielen. Die (unvorsichtig?) kreditgebenden Banken wären ob der weiteren Steuermillionen fein raus. Wenn die Bilder angeblich so wertvoll sind, könnten sie private Investoren aus dem In- und Ausland ebenso gut aufkaufen und sie als Leihgabe der Republik überlassen. Warum der Steuerzahler dafür aufkommen soll, ist nicht einzusehen.

Österreichs Museen sind reich an Kunstschätzen, die es gilt, mit Steuergeld zu erhalten. Es ist absurd, dass auf der einen Seite staatliche Museen ausgehungert werden, um auf der anderen private Kunstsammlungen "zu retten". Vor wem eigentlich?