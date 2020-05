Samenspende Nr. 801

Der hat unter dem Bett immer Schnaps stehen, bröselt mit einer telefonisch herbeigerufenen Pizza das Leintuch voll und kann (leider) nicht aus dem Fenster ins Gürtel-Ottakring hinunterschauen, weil das Fenster ziemlich schwarz ist.

„Irgendwo grindig leben zu dürfen in einer Welt, wo alles verschwinden soll, was nicht investmenttauglich ist ...“ Manfred Rebhandl hält das Leben „sowieso für schmutzig, auch wenn man sich vorschriftsmäßig zwei Mal am Tag wäscht.“

In „Das Schwert des Osten“, war ein Türken hassender Fleischhauer umgebracht worden.

Jetzt geht es um ein verschwundenes Mädchen – aber vor allem um eine Mutter, die ihren 13-jährigen Sohn rosa anzieht und an ihrer Brust stillt,

um Tabledance, Burn-out, um Johnny Cash und Willie Nelson ... und Rock Rockenschaubs Freund Lemmy, der bricht bei der 801. „Zeugung“ am Klinik-Klo ohnmächtig zusammen.

Es funktioniert halt alles nicht mehr so gut wie früher.