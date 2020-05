Gemordet wird in jeder Stadt

Jawohl, so geht das: mit Galgenhumor, selbst wenn die abgeschnittene Zehe eines Kindes drohend in einer Telefonzelle liegt. Im siebenten Thriller des viel zu wenig bekannten Schotten MacBride werden in Aberdeen eine singende Mutter und ihre Tochter durch die TV-Show „Britain’s Next Big Star“ zuerst berühmt – und dann entführt. Amerikanisch schnell und lässig erzählt, medienkritisch, und durch den Witz very british. MacBrides Landsmann Ian Rankin darf eine (kurze) Schaffenspause einlegen.

KURIER-Wertung: ***** von *****