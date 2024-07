Sam Smith in Linz: Liebe, Freiheit, Lächeln

„Ihr seid das lächelndste Publikum, das ich je hatte. Es regnet und ihr strahlt mich trotzdem alle an!“ So begrüßte Englands Pop-Soul-Barde Sam Smith die Besucher, die am Abend des letzten Tages der zweiten Auflage des Linzer Lido-Sounds-Festivals auf das Urfahraner Marktgelände gekommen waren. Am Nachmittag bei dem mitreißenden Set der Editors war es noch heiß gewesen. Aber schon bei Pete Doherty und seiner Band The Libertines begann es zu regnen.

Der für seine früheren Drogeneskapaden bekannte Doherty trat in blauem Regencape auf, machte sich so (bewusst oder unbewusst) zu einem der Unseren da unten am Asphalt. Auch sonst zeigte sich der 45-Jährige, der nach eigenen Angaben seit 2019 clean ist, ohne große Allüren, aber etwas schroff im Zusammenspiel mit den anderen.

Ganz anders bei Sam Smith.