Sam Riley über "Cranko": „Ich habe sehr viel geraucht und geweint“

So viel ich von meinen eigenen Recherchen sagen kann, hat er sehr viel Akrobatik im Sinne von Hebefiguren und Tanzbewegungen auf die Bühne gebracht. Ganz besonders wichtig war für ihn auch, dass die Tänzer nicht einfach „nur“ tanzen, sondern auch spielen. Selbst für Menschen, die gar nichts mit Ballett zu tun haben oder nicht wissen, worum es in „Romeo und Julia“ geht, können sich eine Inszenierung von John Cranko anschauen und trotzdem verstehen, was die Figuren bewegt.

Was war das Besondere und Neue an den Ballett-Choreografien von John Cranko?

Was hat Sie an der Person Cranko fasziniert?

Ich glaube, dass es sich da vielfach um ein Klischee handelt. Je länger man auf der Welt ist und je mehr Erfahrungen man gesammelt hat, desto mehr kann man als Schauspieler auf ein Reservoir der Gefühle zurückgreifen. Aber wenn ich selbst am Filmset bin, versuche ich, so positiv, entspannt und freundlich zu meinen Kollegen zu sein wie möglich. Es interessiert mich überhaupt nicht, irgendwie „schwierig“ zu sein. Doch seit dem Beginn meiner Karriere haben mich jene Schauspieler am meisten beeindruckt, die mit einer gewissen Lässigkeit an die Sache herangingen und gleichzeitig auch tolle Kollegen waren. Das heißt aber nicht, dass ich nicht auch gelitten hätte. (lacht) Früher wurde im Namen des Genies sehr viel schlechtes Benehmen toleriert und entschuldigt. Und auf Filmsets wird wahrscheinlich immer eine strenge Hierarchie herrschen, an deren Spitze der Regisseur steht. Aber im besten Fall ist er nicht auch gleichzeitig noch ein Diktator.

Ich glaube, ein Teil der Faszination, die wir für „gequälte Figuren“ wie Cranko empfinden, liegt darin, dass wir alle – zumindest bis zu einem bestimmten Grad – an etwas leiden. Wir können Leiden nachvollziehen. In meinem ersten Film „Control“ habe ich auch sehr viel geraucht und geweint. Das gehört zu den Dingen, die ich so tue. (lacht) Je älter ich werde, desto leichter fällt es mir. Ich stelle fest, dass ich mehr mit meinen Gefühlen in Kontakt bin. Vielleicht hat es auch damit zu tun, dass ich jetzt Vater bin. Das Weinen ist mir nicht schwergefallen. Ich musste keinerlei Tricks anwenden.

Sie leben in Berlin und sind mit einer deutschen Schauspielerin verheiratet. War das Spielen auf Deutsch trotzdem herausfordernd?

Oh ja, auf jeden Fall. Ich habe eigentlich geglaubt, dass ich ziemlich gut Deutsch kann, aber es hat mich dann doch recht viel Zeit gekostet, meine Rolle zu lernen und richtig auszusprechen. Wenn man eine Rolle in seiner eigenen Muttersprache spielt, ist man nur damit beschäftigt, emotional möglichst glaubwürdig rüberzukommen. Aber man denkt nie: „Ich hoffe nur, dass ich diese Worte richtig ausspreche“, oder: „Oh Gott, jetzt kommt gleich der Satz mit den drei Wörtern, über die ich immer stolpere.“ Das war schon eine ziemliche Herausforderung. Noch dazu glaube ich, dass ich in keinem meiner anderen Filme so viel sprechen musste wie ihn diesem hier. Das letzte Mal, als ich Deutsch sprechen musste, war in einem österreichischen Film mit dem Titel „Das finstere Tal“. Ich glaube, in dem gesamten Film habe ich nicht mehr als fünf oder sechs Sätze gesprochen (kichert). Das war ich der starke und stille Typ. Das ist mir lieber.

Was haben Sie denn für Erinnerungen an die Dreharbeiten zu „Das finstere Tal“?

Oh, daran habe ich sehr glückliche Erinnerungen. Ich bin mit Cowboy-Filmen aufgewachsen, die ich mir immer gemeinsam mit meinem Vater angeschaut habe. Ich komme aus dem nordenglischen Yorkshire und hätte mir nie träumen lassen, jemals die Gelegenheit zu bekommen, in einem Western zu spielen. Dann aber kann dieses wunderbare Drehbuch zu einem „Schnitzelwestern“ daher. Ich liebte es, mit Regisseur Andreas Prohaska und meinen österreichischen Kollegen, Tobias Moretti und den anderen, zusammen zu arbeiten. Außerdem war ich bis dahin noch nie in meinem Leben im Gebirge. Dieser Filmdreh wurde zu einer meiner glücklichsten Erfahrungen. Es war unglaublich kalt, die Pferde haben nicht immer gemacht, was sie sollten, aber ich habe es geliebt. (lacht) Und bis auf den heutigen Tag bekomme ich positive Rückmeldungen zu dem Film. Gerade unlängst war ich bei Freunden zu einer Weihnachtsfeier eingeladen, wo mir jemand erzählte, er hätte den Film zehn Mal gesehen. „Das finstere Tal“ ist ein sehr beliebter Film. Und auch das passiert nicht alle Tage.