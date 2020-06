Salzburger "La Bohème" zur TV-Primetime

Der Künstler weiter: "In unserem Beruf sollte man kleine Schritte gehen. Wer zu früh alles will, bezahlt oft einen sehr hohen Preis." Somit bleibt Beczala auch in Zukunft dem Rodolfo (im April 2013 auch an der Wiener Staatsoper), dem Faust in der gleichnamigen Gounod-Oper, dem Massenet-Werther oder dem Herzog in Verdis "Rigoletto" treu. Aber: "2014 kommt eine neue Partie. Ich werde erstmals Offenbachs ,Hoffmann" singen, und das an der Wiener Staatsoper."

"Natürlich träume ich wie jeder Tenor von Otello, Kalaf, etc. – aber das hat Zeit." Zeitgenössische Musik interessiert Beczala kaum. Der Grund: "Die meisten modernen Komponisten haben keine Ahnung von Stimmen. Sie schreiben nicht für Sopran, Tenor oder Bariton, sie schreiben bewusst gegen die Sänger an. Und das will ich mir nicht antun."