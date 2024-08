Salzburg: „Vergessene Stücke“ auch mit einem Unvergessenen

Simon Strauß, Theaterkritiker der FAZ, erinnert seit vier Jahren unter dem Titel „Spielplan-Änderung!“ an Stücke, die in Vergessenheit geraten sind. Und zusammen mit dem Schweizer Regisseur Zino Wey brachte er sie auch zu Gehör – 2020 an der Volksbühne Berlin und 2022 in Bern. Die dritte Ausgabe von „Vergessene Stücke“ findet am Samstag und Sonntag in Salzburg statt – als Koproduktion der Festspiele mit dem Mozarteum.