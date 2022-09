Salzburger Festspiele: Keine Kompensationen in Corona-Zeiten?

In dem offenen Brief, der von Wolfgang Ablinger-Sperrhacke i. A. der Initiative „Anwaltspetition für Freischaffende“ unterzeichnet wurde, hieß es, dass „der Umgang mit den nicht benötigten Künstlerinnen und Künstler zu den wenig ruhmreichen Kapiteln dieses Festivals“ gehöre. Die Festspiele hätten schon seit Jahrzehnten ein „rechtlich zumindest hinterfragenswertes Modell der Zusammenarbeit bezüglich Extrachor“ etabliert.

Die Salzburger Festspiele verwehren sich gegen die Vorwürfe: "Fakt ist vielmehr: Die Salzburger Festspiele haben als einziges großes Festival weltweit im Sommer 2020 stattgefunden und damit hunderten KünstlerInnen Beschäftigung gegeben. Dem Direktorium der Festspiele ist es zudem gelungen, fast alle der ursprünglich in 2020 geplanten Produktionen in 2021 und 2022 nachzuholen. Hierfür wurden mit den Solistinnen und Solisten, den Chören und Orchestern Veränderungsvereinbarungen geschlossen.

Für die beiden ursprünglich in 2020 angesetzten Produktionen Intolleranza und Boris Godunow hatte die Konzertvereinigung bereits im Frühjahr Einstudierungsproben in Wien organisiert. Hierfür einigte sich das Direktorium der Salzburger Festspiele und die Konzertvereinigung auf ein Abschlagshonorar, das unverzüglich ausbezahlt wurde. Die Festspiele haben mit der Konzertvereinigung Wiener Staatsopernchor einen Rahmenvertrag, wonach die Konzertvereinigung in künstlerischer Eigenverantwortung ihre Chorsängerinnen und -sänger zusammenstellt. Für die Proben und Vorstellungen in Salzburg werden diese bei den Festspielen angestellt und entsprechend vergütet. Es entzieht sich daher dem Einfluss der Salzburger Festspiele, welche Choristinnen und Choristen in welchen Produktionen beschäftigt werden.