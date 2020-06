Höchste Zeit für große Reformen in Salzburg

Ist der gelernte Schauspieler, der zum Theater- und Musiktheaterregisseur und nun zum Festivalleiter wurde, ein Mann, der sich alles zutraut? Durchaus möglich - und doch berichten Teilnehmer der gestrigen Kuratoriumssitzung, er habe keinesfalls leichten Herzens der Übernahme der interimistischen Festspiel-Leitung zugestimmt. Zu groß seine Befürchtung, als Königsmörder in die Annalen einzugehen, zu groß seine Solidarität mit jenem Intendanten, der ihm im Jahr 2000 in Zürich mit Alban Bergs "Lulu" seine erste Opernregie überantwortete und mit dem ihm seither eine harmonische und respektvolle Arbeitsbeziehung verbindet. Auch vielen Künstlern, mit denen er im Laufe seiner Karriere gearbeitet hat, hält er die Treue, wenn es darum geht, gemeinsame Pläne zu entwickeln.

Der am 13. Dezember 1957 in Darmstadt Geborene studierte am Salzburger Mozarteum. Engagements als Schauspieler führten ihn u.a. an das Zürcher Schauspielhaus, an das Schauspielhaus Bochum (wo er Kafkas "Der Bau" mit sich selbst als Darsteller der einzigen Rolle inszeniert hat) und an das Hamburger Thalia-Theater, wo er einige Zeit auch in der Direktion tätig war. Zu den wichtigsten Regisseuren, mit denen er zusammengearbeitet hat, gehören Ruth Berghaus, Andrea Breth, Benno Besson, Jürgen Flimm, Peter Stein, Andreas Kriegenburg, Robert Wilson und Luc Bondy.

In Ruth Berghaus' Inszenierung von Brechts "Der kaukasische Kreidekreis" verkörperte er 1993 am Wiener Burgtheater den Richter Azdak. Für seine zahlreichen prägnanten, vielschichtigen Rolleninterpretationen (darunter Philipp II. in " Don Carlos", Hettore Gonzaga in "Emilia Galotti" und die Titelrolle in "Fiesco") wurde er zweimal mit dem Nestroy-Preis ausgezeichnet: 2001 für seine Mitwirkung in "Drei Mal Leben" am Akademietheater, 2002 für seinen Friedrich Hofreiter in Andrea Breths Salzburger Festspiel-Inszenierung von Schnitzlers "Das weite Land".