Salzburg: "Buhlschaft" Pachner spielt auch den Tod, Anja Plaschg den Glauben

Maertens, der im kommenden Jahr sein 30-jĂ€hriges FestspieljubilĂ€um feiert (1993 spielte er in der UrauffĂŒhrung von Botho Strauß' "Das Gleichgewicht" erstmals in Salzburg), hat vorerst fĂŒr zwei Jahre unterschrieben, steht also auch 2024 im ersten Jahr der neuen Schauspielchefin Marina Davydova auf dem Domplatz.

Seit 1920 wurde der "Jedermann" im Rahmen der Salzburger Festspiele 757-mal aufgefĂŒhrt. Premiere 2023 ist am 21. Juli, danach stehen bis 29. August 13 weitere Vorstellungen auf dem Programm, dessen weitere Eckpunkte die Festspiele am 9. Dezember bekanntgeben wollen.