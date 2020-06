Biedermann und Branntweiner

Johann Nestroys 1833 uraufgeführtes Stück „Der böse Geist Lumpazivagabundus oder Das liederliche Kleeblatt“ nennt sich verharmlosend eine „ Zauberposse“. Darin ein hartes, politisches Stück freizulegen, dazu braucht es keine Regietricks: Zwei von drei Handwerksburschen verweigern sich der ihnen auf dem Silbertablett servierten Biedermeierlichkeit und fliehen lieber in Exzess und Selbstzerstörung.

Regisseur Matthias Hartmann liegt sicher nicht falsch, wenn er in ihnen Vorläufer der Punk-Bewegung erkennt: Zur Revolution fehlen ihnen Kraft und die Mittel, also distanzieren sie sich von einer ihnen verhassten Gesellschaft durch Selbstvernichtung. Sie sind typische Figuren des Vormärz: Ein paar Jahre später, 1848, wird sich ihre Wut nicht mehr nach innen, sondern nach außen richten.

Mit all dem Zauber- und Feen-Brimborium, der ganzen Scheingemütlichkeit und dem deprimierend verlogenen Happy End hat Nestroy sein Stück an der Metternich’schen Zensur vorbeigeschmuggelt – und wohl dennoch seinen Zeitgenossen klargemacht, was er meint.