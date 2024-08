Grandios modellierte Klangarchitektur: Berliner mit Petrenko in Salzburg

Für den Maestro sein erster Bruckner überhaupt und dann gleich die kolossale „Fünfte“, die höchste Aufmerksamkeit verlangt. An Konzentration mangelte es bei den Salzburger Festspielen im Großen Festspielhaus wahrlich nicht, auch nicht an Präzision, Transparenz, Farben und Klangmagie. Dafür sorgten die exzellenten Musiker unter Petrenko in überreichem Maße. Unter seiner umsichtigen, präzisen, aber auch stets animierenden Leitung wurde nach einem etwas bedächtigen Beginn mit großen Bögen die grandiose Klangarchitektur mit all ihren Kontrasten und Brüchen ideal herausmodelliert, immer unter Bedachtnahme auf die optimale Balance.

Es war schlichtweg ein Genuss, den makellosen Kantilenen, den intensiven Aufschwüngen, den exakten Bläsern und den in warmen Farben tönenden Streichern, besonders im wunderbaren Adagio des zweiten Satzes bis hin zu den suggestiven und erschütternden Klangwelten des Finales des etwa 80-minütige Mammutwerk, das Bruckner selbst nie gehört hat, lauschen zu können. Stehende Ovationen!

Kaum ein Land kann sich rühmen, ein derart musikalisches Denkmal gesetzt zu bekommen, wie es Bedrich Smetana mit „Mein Vaterland“ (Má vlast) für Tschechien getan hat: Eine wunderbare persönliche Hommage an Natur, Geschichte und Sagenwelt seiner Heimat. Nun erklang der symphonische Zyklus komplett bei den Salzburger Festspielen im ausverkauften Großen Festspielhaus beim zweiten Konzert der Berliner Philharmoniker unter Kirill Petrenko. Nach einer zarten Einleitung durch die Harfen wurde bald in farbiger Pracht die Königsburg „Vysehrad“ vorgestellt.