Salzburger Festspiele: Beethovens „Kreutzersonate“ mit Igor Levit

Capuçons warmer, feiner Ton, der in manchen Passagen einen nahezu Wienerischen Charme verströmte, trat in einen angeregten Dialog mit Levits Spiel. Die Sonate Nr. 2 in A-Dur, op. 100, von Johannes Brahms geriet zur in Töne gegossenen Eleganz. Bei der sogenannten „Thuner Sonate“ brachte Capuçon seine Geige anmutig zum Singen.

Levit war ihm ein einfühlsamer Partner, das Zusammenspiel klang so, als wären diese Musiker seit Jahren verbunden. Ein Königswerk der Violinliteratur dann im weiteren Teil: Ludwig van Beethovens Sonate Nr. 9 in A-Dur, op. 47, die „Kreutzersonate“. Das war ein befreites Musizieren, fulminant. Ein Feuerwerk an Virtuosität. Ein Thriller! Diese Eruptionen! Diese Klangfarben! Wann hat man diese Sonate so faszinierend gehört? Da war klar, warum diese beiden Musiker zu den spannendsten in ihren Fächern zählen. Man kann nur hoffen, dass sie bald wieder zueinanderfinden. Eine Zugabe und Ovationen!

Susanne Zobl