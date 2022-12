Salzburger Festspiele 2023: Aus den Fugen, auf der Flucht

Von 20. Juli bis 31. August 2023 bieten die Salzburger Festspiele 179 Aufführungen an 15 Spielstätten sowie 34 Vorstellungen im Jugendprogramm an. 212.341 Karten werden aufgelegt, das Budget beträgt

67 Millionen Euro

Kartenpreise: Sie wurden nur im obersten Segment angehoben (die teuersten Karten für Opern kommen nun auf 465 Euro), 50 Prozent der Karten kosten zwischen 5 und 110 Euro

Erste Premieren: „Jedermann“ am 21. Juli, „Le nozze di Figaro“ am 27. Juli, „Nathan der Weise“ am 28. Juli, „Mac- beth“ am 29. Juli, „Liebe (Amour)“ am 30. Juli, „Falstaff“ am 12. August, „Die griechische Passion“ am 13. August