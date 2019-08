Salzburger Festspiele 2019: Auslastung von 97 Prozent

Das stets topbesetzte Luxusfestival kann sich heuer über eine Auslastung von 97 Prozent freuen. Ein Konzert der Wiener Philharmoniker mit ihrem neuen Ehrenmitglied Bernard Haitink, noch einmal Asmik Girgorian als Prinzessin Salome von Richard Strauss und zum großen Finale trotz aller Debatten u. a. Plácido Domingo in einer konzertanten Aufführung von Giuseppe Verdis „ Luisa Miller“ – das wird es dann am Samstag (31. August) gewesen sein. 43 Tage, 199 Aufführungen an 16 verschiedenen Spielstätten sind das (zahlentechnische) Fazit der Salzburger Festspiele 2019, die sich über 270.584 Besucher aus 78 Nationen und zum dritten Mal hintereinander über eine Auslastung von 97 Prozent freuen.

Das Budget vor dem 100-Jahr-Jubiläum 2020 lag bei 61,7 Millionen Euro; die Einnahmen aus dem Kartenverkauf betrugen 31,2 Millionen Euro, wie die Festspiele zum Abschluss bekannt gaben.