Kunst in Salzburg: Räume öffnen, Räume schließen

Einblick in die Sammlungsschau des MdM am Mönchsberg

Für Österreichs Kunstgeschichte ist die Bedeutung des Ortes nicht hoch genug einzuschätzen. Dass der Gründer Friedrich Welz ein „Ariseur“ und NS-Mitglied war, wird in der Publikation zum Jubiläum nicht verschwiegen – doch man betont auch, dass Welz mit Oskar Kokoschka die „Schule des Sehens“, heute Sommerakademie, begründete und mit einer Schenkung den Grundstein für das „Museum der Moderne“ (MdM) im Rupertinum legte. Der zweite Standort ebendieser Institution am Mönchsberg feiert heuer sein zwanzigstes Jubiläum – mit einer Sammlungsschau, die „Räume öffnen“ heißt. Hier hängen Kunstwerke aus Welz’ Ära, von Kollwitz bis Kokoschka, neben solchen der konzeptlastigen Generali-Sammlung, die vor 10 Jahren als Dauerleihgabe ans Haus kam (noch ein Jubiläum).

Ropac lobt die Dichte an Kennern im Salzburger Sommer („Wir hätten in Paris kein besseres Publikum!“), gibt aber auch zu: „Die Sammler, die wir begleiten, sind nicht mehr die Jüngsten. Es gibt Neue, aber nicht mit dem Kaliber jener, mit denen wir über Jahrzehnte arbeiten konnten.“

In Ruzicskas aktueller Ausstellung scheint der Künstler Henrik Eiben (*1975) die rigorosen Kategorien, die in der Vergangenheit die Territorien der Kunstwelt definierten, aufzulösen: Seine Wandobjekte, irgendwo zwischen Malerei und Skulptur angesiedelt und mit verschiedenen Stoffen bespannt, vermählen das streng Abstrakte mit einer spielerischen Note.

Einen Neustart wagte auch Sophia Vonier: Die Galeristin konnte sich zuletzt durch ihr Engagement für einen Kreis junger Künstlerinnen und Künstler, deren Werk ästhetisch frisch und für Nichtmillionäre auch leistbar ist, über Salzburg hinaus profilieren. Nach fünf Jahren in der touristisch frequentierten Philharmonikergasse zog sie vor Kurzem in den ersten Stock eines Gebäudes in der Franz-Josef-Straße 5 – nahe am Schloss Mirabell und Ropacs strahlkräftiger „Villa Kast“. Mit einem vielfältigen Programm, aber einem Schwerpunkt auf Malerei – derzeit sind die hintergründig-zarten Bilder von Bertram Hasenauer zu sehen – wird hier ein neues Kapitel aufgeschlagen. Das erste runde Jubiläum steht 2029 an.