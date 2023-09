Sängerin und Kleinkünstlerin Marie-Therese Escribano starb in Wien

Escribano wurde am 19. März 1926 als Kind einer belgischen Mutter und eines spanischen Vaters in Paris geboren und wuchs in Madrid auf. Nach Studien an der Madrider Musikhochschule setzte sie diese in Brüssel fort, wo sie eines Abends ein Gastspiel des damaligen Staatsopernensembles mit Größen wie Elisabeth Schwarzkopf, Irmgard Seefried oder Anton Dermota hörte. "Ich habe diese berühmten Sänger gehört und war fasziniert. Ich habe mir gedacht, das ist genau das, was ich lernen will, und nachdem meine Mutter gestorben ist, bin ich nach Wien gegangen", erinnerte sich Escribano einst im APA-Gespräch an ihren Gang nach Wien 1955 - eine Stadt, die sie multikulturell wahrnahm: "Es gab ganz verschiedene Nationalitäten und noch keine große Ausländerfeindlichkeit - das hat mir gut gefallen."

Europaweite Konzerte

Und so blieb sie, wurde an der damaligen Akademie für Musik und darstellende Kunst aufgenommen und entdeckte ihre Vorliebe für moderne avantgardistische Musik. 1959 sang Escribano im Ensemble die reihe rund um Friedrich Cerha die "Improvisations sur Mallarmé" von Pierre Boulez im Konzerthaus und konnte überzeugen. Auch gab die Sängerin europaweit Konzerte unter Größen wie Lorin Maazel oder Mauricio Kagel mit Werken der Avantgarde.