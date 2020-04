Sängerin Birgit Denk: "Wichtig ist, dass alle a echte Gaudi haben“

Denn eines will Denk vermeiden: „Wir wollen keine Sängerinnen und Sänger, egal aus welchem Genre, die einfach Werbung für ihr neues Album machen. Dafür gibt es genug andere Shows. Jeder muss etwas singen, von dem er oder sie nie gedacht hätte, dass so etwas auf ihn zukommen könnte. Unser Motto lautet: Jeder kann singen – egal wie! Denn wer nicht singwillig ist, kommt leider nicht in die Sendung. Wobei immer der Spaß im Vordergrund stehen soll.“

Die diversen Paarungen suchen die Redakteure von ORF III und Birgit Denk gemeinsam aus. Denk: „Wir wollen die Menschen zusammenbringen, die so vielleicht nicht zusammengekommen wären. Und das klappt eigentlich hervorragend. Eine Opernsängerin kann Heavy Metal singen, eine Skifahrerin Oper, ein Schauspieler Operette und ein Kabarettist darf sich am Schlager versuchen. Das alles aber in völlig ungezwungener Atmosphäre und bei einem guten Glaserl Wein oder einem Bier. Wichtig ist mir, dass alle a echte Gaudi haben.“