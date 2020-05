Ruth Beckermanns "Waldheims Walzer“: Wahlkampf wie ein Thriller

Das emotionale Herzstück von Beckermanns charismatischer Doku liefert aber Waldheims Sohn. In einer der aufregendsten Momente des Films zeigt Beckermann nie gesendetes Material von der Befragung Gerhard Waldheims während eines US-Hearings: Mit gesenktem Haupt versucht er, seinen Vater zu verteidigen, dessen Angaben sich als falsch herausgestellt haben: „Ich schwanke zwischen Ablehnung und Mitleid mit ihm, weil er sehr hart hergenommen wird“, befindet Beckermann ihr archivarisches Fundstück: „Man fragt sich: Warum tut er das? Die Solidarität in dieser Familie und ein Gefühl von Ehre war sichtlich sehr groß.“

Wie in einem Thriller zählt Beckermann in „Waldheims Walzer“ die Tage bis zur Stichwahl zum Präsidenten herunter: „Heute weiß jeder, wie die Wahl endete. Trotzdem ging bei der Premiere in Berlin ein großer Seufzer durch das Publikum, als das Ergebnis bekannt gemacht wird. Das war toll.“

Dass die Waldheim-Affäre eine Veränderung der Haltung der Österreicher zur Nazi-Zeit eingeläutet hat, ist sich Ruth Beckermann sicher: „Das war der Beginn des Endes der Nachkriegszeit – mit allen ihren Lügen.“

Absolut sehenswert.