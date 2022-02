Ruth Beckermanns "Mutzenbacher"-Doku: Männer reden über Sex

„Wir leben in einer männerfeindlichen Zeit“, klagt ein nicht mehr ganz junger Herr, der sich sichtlich als umgekehrtes #MeToo-Opfer wahrnimmt: In der „Mutzenbacher“ hätten die Frauen – sogar bereits im Kindesalter – Spaß am anderen Geschlecht gehabt; heute dürfe man ja nicht einmal mehr flirten.

Saltens provokante Männerfantasie ermutigt zu privaten Sex-Bekenntnissen. Während sich die einen von mangelnder sexueller Freiheit bedroht sehen und ihre Maskulinität als "toxisch diffamiert" wahrnehmen, fühlt sich ein anderer vom Überfluss pornografischer Bilder überfordert. Im Spannungsfeld dieser Szenarien erzählt Ruth Beckermanns „Mutzenbacher“ eine schillernde Geschichte über Männlichkeit, die unter Druck gerät – von den Männern selbst erzählt.