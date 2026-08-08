Kino-Eklat um Tom Holland: Eine Palatschinke stoppt Spider-Man
Zusammenfassung
- In Russlands Kinos sorgt der verschobene Start von „Spider-Man: Brand New Day“ zugunsten der russischen Eigenproduktion „Der letzte Held: Kolobok“ für heftigen Ärger.
- Laut Medienberichten setzten Verleiher die Kinos unter Druck, weil schwache Vorverkaufszahlen ein Abschmieren von „Kolobok“ gegen die US-Konkurrenz befürchten ließen.
- Der Streit eskalierte in Shitstorms, Abwertungen auf Filmportalen und sogar Todesdrohungen gegen Beteiligte des russischen Films.
In Russlands Kinosälen tobt ein Streit zwischen sehr verschiedenen Action-Helden: Spider-Man gegen eine Art Trickfigur-Palatschinke. Viele Filmfans sind verärgert, weil an diesem Kinowochenende nicht der Hollywood-Blockbuster „Spider-Man: Brand New Day“ angelaufen ist. Stattdessen setzten Verleiher nach Medienberichten durch, dass zunächst die russische Eigenproduktion „Der letzte Held: Kolobok“ gezeigt wird.
Kolobok ist ein russisches Volksmärchen, das dem auch in Deutschland bekannten Stoff zu „Der dicke fette Pfannkuchen“ ähnelt: Der rundliche Held will sich nicht essen lassen und rollt und rollt. In seinem mittlerweile vierten russischen Kinomärchen besteht der Hauptcharakter - eine Trickfigur zwischen realen Schauspielern - erneut viele Abenteuer in einer Zauberwelt voller Folklore.
Verleih setzt Kinos unter Druck
Viele russische Kinofans wollten aber lieber Tom Holland als Spinnenmensch sehen. Die Vorverkaufszahlen ließen ein Abschmieren von „Kolobok“ an der Kinokasse befürchten. Also verschob der Verleih den Start von „Spider-Man“. Es wurde mit Konsequenzen gedroht, sollten Kinos den Hollywood-Film als Vorpremiere zeigen, berichtete die Filmexpertin Sofia Worobjowa für das Portal Meduza.
Drohungen gegen die Filmemacher
Darauf erhob sich ein Shitstorm; auf Filmplattformen wie kinopoisk.ru wurde der Kolobok systematisch abgewertet. Der Ärger ging so weit, dass der staatliche TV-Sender Rossija 24, ein Sponsor des Films, schließlich Anzeige erstattete: Es gebe Todesdrohungen gegen Regisseur Anton Maslow und Hauptdarsteller Dmitri Schurawljow. „Unzufriedenheit mit der Qualität der Inhalte vermischt sich mit Hass, Drohungen und offenem Chaos im Netz“, hieß es.
Vonseiten des Filmteams schüttete der Komiker Garik Charlamow, der dem Kolobok seine Stimme leiht, Öl ins Feuer. Ihm sei der Spinnenmann völlig egal, entgegnete er den verärgerten „Spider-Man“-Fans: „Ich liebe Batman!“
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