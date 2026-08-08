9 Fakten über „Spiderman“ Tom Holland, die Sie wahrscheinlich noch nicht wussten

Antrag zu Weihnachten 2024

Tom Holland ist mit seinem Spiderman-Co-Star Zendaya verheiratet. Die beiden haben sich am Set von „Spider-Man: Homecoming“ kennengelernt. Es ist eines der beliebtesten Paare Hollywoods, schützt seine Privatsphäre jedoch streng.

Die auf Prominews spezialisierte Website TMZ berichtete Anfang 2025, Holland habe Zendaya während der Weihnachtstage einen Antrag gemacht. Wenig später war die Schauspielerin bei den Golden Globes mit einem großen Diamantring gesehen worden.

Das Paar ist seit 2021 zusammen. Der britische Schauspieler sei „in einem sehr intimen Rahmen“ in einem der Häuser von Zendayas Familie in den USA auf die Knie gegangen. TMZ berichtete unter Berufung auf ihre Quellen von einem „romantischen und intimen“ Antrag. Demnach war die Familie nicht dabei, es sei „nur ein süßer Moment zwischen Tom und Zendaya“ gewesen.