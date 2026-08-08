9 Fakten über „Spiderman“ Tom Holland, die Sie wahrscheinlich noch nicht wussten
Schauspieler Tom Holland ist in Hollywood derzeit sehr gefragt. Aktuell steckt er mitten in den Vorbereitungen zu seiner neuen Rolle als US-Tänzer und Schauspieler Fred Astaire. Aktuell ist er in Christopher Nolans „Die Odyssey“ und als Superheld in „Spider-Man: Brand New Day“ im Kino zu sehen. Sein Privatleben hält Holland aber privat. Manchmal verrät er dann aber doch das eine oder andere Detail. Was Sie vielleicht noch nicht über Tom Holland wussten:
Was Sie vielleicht noch nicht über Tom Holland wussten
- Antrag zu Weihnachten 2024
Tom Holland ist mit seinem Spiderman-Co-Star Zendaya verheiratet. Die beiden haben sich am Set von „Spider-Man: Homecoming“ kennengelernt. Es ist eines der beliebtesten Paare Hollywoods, schützt seine Privatsphäre jedoch streng.
Die auf Prominews spezialisierte Website TMZ berichtete Anfang 2025, Holland habe Zendaya während der Weihnachtstage einen Antrag gemacht. Wenig später war die Schauspielerin bei den Golden Globes mit einem großen Diamantring gesehen worden.
Das Paar ist seit 2021 zusammen. Der britische Schauspieler sei „in einem sehr intimen Rahmen“ in einem der Häuser von Zendayas Familie in den USA auf die Knie gegangen. TMZ berichtete unter Berufung auf ihre Quellen von einem „romantischen und intimen“ Antrag. Demnach war die Familie nicht dabei, es sei „nur ein süßer Moment zwischen Tom und Zendaya“ gewesen.
Was Sie vielleicht noch nicht über Tom Holland wussten
- Einen Tag lang unerkannt sein...
Als Hollywoodstar wird Tom Holland überall erkannt, wo er auftaucht. Kürzlich verriet er, was er machen würde, wenn die Welt für einen Tag vergessen würde, dass sie berühmte Schauspieler sind. „Ich würde zu einem Sportereignis gehen“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur in London. „Wahrscheinlich würde ich mir ein Heimspiel von Tottenham Hotspur anschauen, im Fanblock sitzen und das einfach genießen.“
Was Sie vielleicht noch nicht über Tom Holland wussten
- Nicht der größte Fan von all seinen Filmen
Tom Holland ist eigenen Angaben zufolge nicht von all seinen Filmen der größte Fan. Manchmal habe er sich bei Pressetouren zu seinen Filmen gedacht: Man soll den Film gar nicht erst ansehen, „denn er ist Mist“, sagte Holland im britischen „Dish Podcast". Dies sei beim Promoexzess für seine beiden Filme „Die Odyssee“ und „Spider-Man: Brand New Day“ anders gewesen: „Um ehrlich zu sein, liebe ich es sehr.“
Was Sie vielleicht noch nicht über Tom Holland wussten
- Guter Tänzer
Auch wenn Tom Holland als aufstrebender Star gilt: Seite künftige Rolle als Fred Astaire sieht er als Herausforderung. „Ich hatte neulich meine erste Tanzprobe für Fred. Danach war ich total begeistert, aber gleichzeitig auch ziemlich verängstigt, weil ich noch so viel Arbeit vor mir habe“, sagte er in der Sendung „Live with Kelly and Mark“.
Holland bringt Tanzerfahrung mit. Der Brite hat seine Bühnenkarriere als Kind mit einer Hauptrolle in der Londoner Produktion des Musicals „Billy Elliot“ über einen ballettverliebten Buben begonnen „Wieder ins Tanzstudio zurückzukehren und meine Stepptanzschuhe anzuziehen, das bedeutet mir sehr viel", sagte Holland. „Einer meiner größten Fehler beziehungsweise Reue-Punkte in meiner Karriere ist, dass ich nach ‚Billy Elliot' mit dem Tanzen aufgehört habe.“ Umso schöner sei es, nun die Gelegenheit zu haben, diese Welt wiederzuentdecken, „die ich so sehr geliebt habe“.
Was Sie vielleicht noch nicht über Tom Holland wussten
- Golf-Fan
Abseits von Filmsets verbringt Holland seine Zeit mit am liebsten auf dem Golfplatz, verriet der Schauspieler in „Live with Kelly and Mark“: „Für mich ist das die beste Art, abzuschalten. Ich schalte mein Handy aus und kann all die Arbeit, die ich zum Glück machen darf, für eine Weile vergessen. Ich liebe das einfach.“
Was Sie vielleicht noch nicht über Tom Holland wussten
- Alkohol-frei
Tom Holland hat dem Alkohol abgeschworen. „Das ist ehrlich gesagt das Beste, was ich je getan habe. Ich habe jetzt eineinhalb Jahre nichts getrunken. Es kommt mir nicht einmal in den Sinn“, sagte er in einer 2023 erschienenen Folge des Podcasts „On Purpose with Jay Shetty“.
Ursprünglich habe er nur im Jänner 2022 aufhören wollen, Alkohol zu trinken. „Alles, woran ich denken konnte, war, einen Drink zu trinken“, erklärte der Brite. „Ich sagte mir: Wenn ich sechs Monate ohne Alkohol auskomme, dann kann ich mir beweisen, dass ich kein Problem habe.“ Über das erreichte Ziel sagte er: „Ich war so glücklich wie noch nie in meinem Leben. Ich konnte besser schlafen, ich konnte besser mit Problemen umgehen.“
Was Sie vielleicht noch nicht über Tom Holland wussten
- Selbstzweifel
Er zählt zu den Topstars in Hollywood, doch bis es soweit war, haderte Tom Holland mit seiner Körpergröße. „Zu Beginn meiner Karriere hatte ich deswegen große Selbstzweifel“, sagte der knapp 1,73 Meter große Holland 2022 der Deutschen Presse-Agentur. Das sei auch so gewesen, als er die Rolle als „Spider-Man“ bekommen habe. „Aber die Leute um mich herum haben mir klargemacht, dass es nichts ist, worüber ich mir Gedanken machen sollte.“ Und letztlich sei er derjenige, der vor der Kamera stehe und die Szenen drehe. „Es stört also nicht.“
Holland scherzt häufiger über seine eigene Größe. Selbstzweifel hat er heute nicht mehr. „Man sollte wirklich nur Selbstzweifel bezüglich Dingen haben, die man ändern kann“, sagte der Schauspieler. „Ich kann nicht plötzlich ein paar Zentimeter wachsen. Wenn ich es könnte, verdammt, dann würde ich das tun. Aber ich kann es nicht ändern. Also macht es keinen Sinn, darauf Energie zu verschwenden.“
Was Sie vielleicht noch nicht über Tom Holland wussten
- Als Barkeeper gefeuert
Tom Holland hat eine Zeit lang inkognito in einer Londoner Bar gearbeitet, um sich auf seine Rolle in dem Film „Uncharted“ vorzubereiten. „Ich bin dorthin gegangen und habe die Barkeeper-Kleidung angezogen und war dort undercover. Es hat Spaß gemacht“, sagte der Brite 2022 dem US-Radiosender Sirius XM.
Bevor er Schichten in der Bar übernahm, habe er einen Barkeeper-Kurs gemacht. „Als es sich in der Stadt herumsprach und Menschen begannen zu durchschauen, dass anscheinend Tom Holland in dieser Bar die Drinks macht, bekam es auch der Geschäftsführer heraus“, sagte er. „Und dann wurde ich schließlich mehr oder weniger gefeuert.“
Was Sie vielleicht noch nicht über Tom Holland wussten
- Albträume
Tom Holland wird nach eigenen Angaben manchmal bis in seine Albträume von Paparazzi verfolgt. 202 erzählte er dem Magazin GQ, dass er gelegentlich mit einer Schlaflähmung aufwache, sich also noch nicht bewegen könne und halluziniere, dass sein Zimmer voller Fotografen sei. „Sie sind alle da und ich suche nach meinem Presseagenten“, sagte Holland dem Magazin. Er sei dann immer verwirrt und vermisse jemanden, der ihn beschütze, erklärte er. „Und wenn ich dann wieder in der Lage bin, mich zu bewegen, knipse ich das Licht an und es ist vorüber.“
Dann versuche er, sich selbst zu beruhigen, und erinnere sich daran, dass er allein in seinem Zimmer sei. „Aber dann stehe ich immer auf und schaue nach einem Aufnahmegerät oder etwas, das jemand in mein Zimmer getan haben könnte.“
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