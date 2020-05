Staatsoper: Das Ende einer Vernunftehe

Danach führten Meyer und Welser-Möst eine Vernunftehe, in einigen Phasen nahe an der Zwangsehe. Zuletzt kamen Differenzen der beiden über einen Zyklus der drei Mozart/Da Ponte-Opern an der Staatsoper ans Tageslicht. Welser-Möst äußerte sich überaus kritisch über die Regie bei " Don Giovanni" und "Figaro". Die dritte Oper – "Così fan tutte" – wurde dann nicht mehr neu inszeniert, der Zyklus wurde abgebrochen.

Die Staatsopern-Tauglichkeit mancher Sänger wurde von Welser-Möst ebenso mehrfach hinterfragt.

Auch der neue Chef der Bundestheater-Holding, Günter Rhomberg, hat schon vor seinem Amtsantritt im Sommer "Kenntnis der Notwendigkeit einer Lösungsfindung" in diesem Konflikt gehabt, wie er am Freitag sagte.

Diese Lösung gab es aber nicht, am Donnerstagabend eskalierte der Streit. Obwohl es noch den Versuch eines klärenden Gespräches zwischen Meyer, Welser-Möst und Rhomberg gegeben hat: "Es war nichts mehr zu machen", sagt Rhomberg zum KURIER. "Die Entscheidung muss man akzeptieren, wir müssen mit dem leben."

Die Staatsoper war von dem Schritt sichtlich überrascht. Auf KURIER-Anfrage, ob Welser-Möst seinen Vertrag einseitig beenden kann und ob ein derartiger Rücktritt rechtlich sofort wirksam ist, hieß es: Man prüfe derzeit "die rechtliche Abwicklung der Vertragsauflösung". "Das ist natürlich ein großer Verlust", ließ Meyer in einer offiziellen Aussendung wissen. Gegenüber dem KURIER sagte Meyer, er wolle "heute nicht über Details reden. Ich möchte keinen Krieg der Vorwürfe. Meine Hauptaufgabe ist es, Spitzendirigenten für 34 Abende zu finden." Denn so oft stand Welser-Möst 2014/’15 am Plan der Staatsoper.

Vermittlungsversuche gab es am Freitag auch von Kulturminister Josef Ostermayer: Der Minister war von Welser-Mösts Vorhaben nicht vorab informiert, unternahm aber nach Bekanntwerden des Rücktritts den Versuch klärender Telefonate. Auch dies umsonst: Die Entscheidung von Welser-Möst müsse man "mit Bedauern Kenntnis nehmen".