Ordentlich obsessiv: Leopold Museum zeigt das Werk von Rudolf Wacker

Was ist von einem Künstler zu halten, der als Manifest seines Schaffenswillens eine große Zeichnung seines erigierten Penis anfertigt – und diese dann auch noch druckgrafisch reproduzieren lässt?

Nein, so ganz sympathisch kommt Rudolf Wacker am Beginn der großen Werkschau im Leopold Museum nicht rüber. Sein durch die Lektüre von Nietzsche und Otto Weininger zementiertes Frauenbild, das zwischen „Kokotten- und Mutternaturen“ unterschied und nur Männern Kreativität zugestand, wird hier auch ein bisschen zu locker als „zeittypisch“ abgehakt. Ein ähnliches Manko hatte schon die Vorgängerschau zur „Neuen Sachlichkeit“, an die die Ausstellung inhaltlich anknüpft.