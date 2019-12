Rudolf Ray: Ein moderner Erneuerer im Strudel des 20. Jahrhunderts

Der geschmacksbildende Kritiker Clement Greenberg erwähnte Ray in seinem Aufsatz über die Krise des Staffeleibildes (1948) neben Jackson Pollock und Mark Tobey als Vertreter eines neuen Bildverständnisses. Doch während die Letztgenannten zu prägenden – und heute am Markt unbezahlbaren – Figuren aufstiegen, zog es Ray weg aus New York: Lange lebte er in Indien, später in Mexiko. Eine 1956 in der Wiener Secession geplante Ausstellung, mit eingefädelt vom Netzwerker und langjährigen Kulturstadtrat Viktor Matejka, platzte wegen des Ungarnaufstandes und wurde erst 1970 nachgeholt.

In manchem erinnert Rays Biografie an jene von Wolfgang Paalen, dem das Untere Belvedere derzeit eine große Schau ausrichtet (bis 19.1.). Auch das mumok, das einige Werke Rays besitzt, zeigt bis April eine Ausstellung, die die Klassische Moderne weniger durch hervorragende Heldentaten darstellt, sondern die Epoche als großen Fluss begreift. Es war nicht zuletzt der Strudel der Flucht und der daraus folgenden Rastlosigkeit, der Menschen wie Ray daran hinderte, in diesem ganz nach oben zu schwimmen.