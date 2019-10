Räume eines Geistersehers: Wolfgang Paalen im Belvedere

Dabei ist es nicht so, dass Paalen keine hochinteressante Figur wäre. 1905 als Sohn einer wohlhabenden jüdischen Familie in Wien geboren – sein Vater hatte das Patent auf die Thermoskanne, wie auf einer ganzen Ausstellungswand erläutert wird – war sein Leben von wechselnden Wohnorten und Unternehmungen geprägt. Nach Stationen in Schlesien, Rom, München und Berlin kam er Mitte der 1920er in Frankreich zunächst mit dem Kubisten Georges Braque und später mit André Breton in Kontakt. Dieser nahm ihn 1935 in die von ihm begründete Gruppe der Surrealisten auf.

Die Avantgardebewegung hatte damals zwar auch schon elf Jahre auf dem Buckel, doch Paalen war mit den Großen des Fachs zusammen: 1938 gestaltete er etwa mit Salvador Dalí und Man Ray die „Exposition internationale du Surréalisme“ in Paris. Dort zeigte er eine Rauminstallation mit Gebüsch, Wasser und Champignons (in der Schau teilweise rekonstruiert) sowie einen mit Schwämmen beklebten Regenschirm.