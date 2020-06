Rossini-Rarität im Theater an der Wien

Denn Ernman – sie leitet in Schweden auch das Musikfestival Dalhalla – kennt da keine Berührungsängste. Ganz im Gegenteil. "Ich liebe die klassische Musik, vor allem Barock. Aber Jazz und Pop sind doch auch etwas sehr Schönes und haben ebenso ihre Berechtigung. Mein Traum wäre es, im Theater an der Wien ein Konzert zu geben, das von Barockmusik über Jazz und Chanson bis hin zu Pop und Rock geht. Vielleicht gibt mir Intendant Geyer ja einmal die Chance", sagt die Mutter zweier Töchter lachend.

Nach der "stimmlich anstrengenden" Rossini-Oper bleibt Ernman an der Wien aber der Klassik treu. Im April 2013 singt sie in Berlioz’ "Béatrice et Bénédict" die Béatrice. Vorlage ist William Shakespeares "Viel Lärm um nichts", "und ich darf wieder eine starke Frau singen".

Das Theater an der Wien empfindet Ernman als "meine künstlerische Heimat". Denn: "Hier fühle ich mich wohl, hier entstehen einzigartige Produktionen."

Anfragen von der Staatsoper gab es natürlich. "Für das barocke Fach. Aber ich denke, Barockoper gehört ins Theater an der Wien und nicht ins Haus am Ring. Da benötigt man Intimität und Nähe zum Publikum. Die meisten Barockopern sind ja ziemlich verrückt. Aber in der Oper braucht man Verrückte. Insofern bin ich gern etwas verrückt."