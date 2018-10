Roosevelt wurde von seinem Entdecker „auf die Bühne getreten“

Das Pseudonym Roosevelt legte sich der ehemalige Klavierstudent, der als Teenager auch Gitarre und Drums lernte und in Rockbands begann, wegen der anfänglichen Schüchternheit zu: „In den Bands war ich nie der Frontmann“, erklärt er. „Als ich dann die Club-Szene entdeckte und daheim erste eigene Tracks produzierte, fühlte ich mich deshalb sicherer, wenn ich das gezielt für die Kunstfigur Roosevelt tat.“

Wegen dieser Unsicherheit musst Joe Goddard von Hot Chip Roosevelt „auf die Bühne treten“, nachdem der Brite einen Song des Deutschen im Internet entdeckt und ihn daraufhin für sein Label Greco-Roman verpflichtet hatte. Heute ist Roosevelt Goddard dafür sehr dankbar. „Das war so hilfreich. Er hat anfangs so viele Auftritte für mich organisiert und möglich gemacht, weil er mehr an mich geglaubt hat als ich selbst.“

So durfte Roosevelt auch für „Young Romance“ in Goddards Studio in London arbeiten. „ Joe hat dort eine Sammlung von 20 bis 30 alten Synthesizern. Ich durfte mich mehrmals ein paar Tage lang ungehindert damit austoben. Das ist toll, weil ich erstens beim Produzieren auch gerne einmal Tasten und Knöpfe und nicht nur die Computermaus bediene. Aber auch, weil ich diese Sounds liebe. Man hört den alten Synthesizern die lange Geschichte an, was den Tracks eine gewisse Nostalgie gibt.“