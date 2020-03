ROMY-Preisträgerin Valerie Pachner: Rollen, die auch abstoßen

Bei aller Liebe und Bewunderung für Fanni Jägerstätter,will Pachner auch keinesfalls die Erfahrung missen, eine Frau wie Lola in „Der Boden unter den Füßen“ gespielt zu haben: „Die Lola, das wusste ich von Anfang an, ist eine Rolle, die nicht jeden bewegen wird – aus dem einfachen Grund, weil sie auch abstößt“, sagt sie und lacht: „Ich will als Schauspielerin aber nicht zurückschrecken, denn es gibt eben auch Frauen, die einen abstoßen. Und ich finde es gut, auch solche Frauen zu spielen. Ich will nicht nur die darstellen, die sowieso geliebt werden.“

Tatsächlich ist Lola in „Der Boden unter den Füßen“ nicht gerade eine Sympathieträgerin: Als ehrgeizige Unternehmensberaterin verfolgt sie eine steile Karriere in Deutschland. Als ihre schizoide Schwester in Wien in die Psychiatrie eingeliefert wird, gerät ihr Leben außer Kontrolle: „Lola war ein anstrengender Zeitgenosse für mich“, erinnert sich Pachner an den Dreh: „Sie ist ausgehöhlt und hat kein großes Selbstwertgefühl. Das ist auf gewisse Art wahnsinnig anstrengend und hat mich viel Kraft gekostet.“