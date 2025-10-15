Die KURIER ROMY wird 2025 erstmals nicht in Wien, sondern im beliebten Tiroler Alpenort Kitzbühel verliehen. Am 28. November 2025 findet die Gala auf Schloss Kaps statt, eingebettet in das Winter-Opening der Alpenstadt und im Rahmen des renommierten Filmfestivals Kitzbühel.

"Perfekter Austragungsort für unsere ROMY" Die Wahl von Kitzbühel als Austragungsort wurde von den Organisatoren daher ganz bewusst getroffen. "Mit der Entscheidung, die KURIER ROMY nach Kitzbühel zu bringen, setzen wir ein starkes Signal für Innovation und neue Perspektiven. Das Filmfestival Kitzbühel bietet die perfekte Bühne, um die Verleihung in einem noch stärker international ausgerichteten Kontext zu präsentieren. Und es gibt wohl keinen glamouröseren Ort als Kitzbühel – damit ist er ein perfekter Austragungsort für unsere ROMY", erklärte KURIER-Geschäftsführer Richard Grasl.

Auch die Geschäftsführerin von Kitzbühel Tourismus Dr. Viktoria Veider-Walser freut sich über die Entscheidung: "Kitzbühel und die KURIER ROMY Gala verkörpern den Glanz und die Exklusivität Österreichs und lassen die Gipfel des Wintersports auf die Sternstunden der Unterhaltung treffen".

Die Kooperation mit dem Filmfestival Kitzbühel Ein weiterer Grund für die Verlegung nach Kitzbühel ist die Zusammenarbeit mit dem Filmfestival Kitzbühel. Diese Partnerschaft ermöglicht es, die Gala in einen größeren Kontext von Film und Fernsehen einzubetten und soll daher nicht mehr nur an einem Abend stattfinden, sondern eine ganze Woche in Kitzbühel mit Film, Fernsehen und Branchentreffen präsent sein. Durch diese Synergie wird die ROMY zu einem noch bedeutenderen Event im Kulturkalender.

Nähe zum deutschen Markt & zur Schweiz Grasl hebt hervor, dass Kitzbühel durch seine Nähe zum "starken TV- und Medienstandort München" und dem süddeutschen Raum Vorteile bietet. Das soll helfen, die ROMY über die Grenzen Österreichs hinaus sichtbarer zu machen. Gleichzeitig macht der KURIER-Geschäftsführer deutlich, dass trotz all dieser Veränderungen die österreichische DNA und Identität der ROMY erhalten bleiben sollen.