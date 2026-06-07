Traue den Bildern nicht, sie verraten dich. Dass wir auf vordergründige Bilder, auf Masken hereinfallen, mag eine Binsenweisheit sein. Sie stimmt trotzdem, wie einem Romeo Casteluccis aktuelle Inszenierung bei den Wiener Festwochen in Erinnerung rief.

„Credere alle Maschere“, „An die Masken glauben“ heißt die 40-minütige Performance, die der italienische Regisseur am Wochenende im Wiener MuseumsQuartier zeigte.

Castelucci ist seit Jahrzehnten immer wieder Gast in Österreich, er hat bei den Wiener Festwochen und den Salzburger Festspielen inszeniert. Immer wieder wird er als „bildgewaltiger Theatermagier“ bezeichnet, wahlweise auch als „Provokateur“. Seine Inszenierungen haben ebenso oft Jubel wie Protest ausgelöst. Verstört haben sie so gut wie immer: Man denke an die Performance „Sul concetto di volto nel Figlio di Dio“ („Über das Konzept des Angesichts von Gottes Sohn") im Burgtheater 2013, wo er einen Mann bei der Pflege seines inkontinenten alten Vaters vor einem Jesus-Bild zeigte.