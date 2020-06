Mit Bette Davis am Würstelstand

So böse, wie er auf dem Foto dreinschaut, ist Bernhard Moshammer in Wirklichkeit nicht. Der Schriftsteller und Musiker sieht in Wahrheit auch nicht böse aus. Eher schüchtern sitzt er einem im Kaffeehaus gegenüber, lächelt und entschuldigt sich vielmals, als er nach einer Stunde das Interview beenden muss, um zum Zahnarzt zu eilen.

Alles andere als teuflisch also. Und da sind wir schon beim Thema. Genauso war es nämlich auch mit Bette Davis, über die Moshammer nun einen Roman geschrieben hat. Die große Hollywood-Diva spielte ja auch oft die vermeintlich Bösen, die sich am Ende als Opfer herausstellen. Man denke etwa an die Filme "Alles über Eva" oder "Was geschah wirklich mit Baby Jane?", wo man erst am Ende draufkommt, dass nicht die verrückte Baby Jane ( Bette Davis), sondern ihre angeblich so großherzige Schwester Blanche ( Joan Crawford) schuld an allem ist ...

Das ist aber nicht der Grund, warum der 44-jährige gebürtige St. Pöltner die faszinierende Bette Davis zur Protagonistin seines vierten Romans gemacht hat. Dem Familienvater, der im Zweitberuf Musiker u. a. am Burgtheater ist – derzeit etwa in David Böschs "Parzival" zu erleben – gelang mit "Alles über Mr. Davis" eine liebevolle, überraschende und schlau konstruierte Hommage an die 1989 verstorbene amerikanische Schauspielerin – und an seinen Onkel.

Der Onkel Alois nämlich, ein niederösterreichischer Pfarrer im Ruhestand, diente als Vorbild für das Porträt des 90-jährigen Leopold, der im Roman einer jungen Journalistin, die eigentlich über Weltkriegsveteranen recherchieren möchte, eine unglaubliche Geschichte auftischt: Er behauptet, die berüchtigt Hollywood-Legende Bette Davis gekannt, mehr noch: geliebt zu haben.