Roman über die Großmutter: eine Heldin

Auf Ljuba Arnautovic – geboren in der Sowjetunion, zur Ruhe gekommen während der 1980er-Jahre in Ottakring – trifft der Titel ja auch zu: Geschrieben hat sie zwar immer (etwa für Radio Ö 1). Aber es blieb verborgen, wohl auch ihr, dass sie die Form des Romans so gut beherrscht. Gut gebaut und so ruhig fließend zwischen den Toten.

Der Titel „Im Verborgenen“ meint aber ihre Wiener Großmutter Eva und die Juden, die sie vor den Nazis versteckte. Eva war Sekretärin der Evangelischen Kirche und handelte. Es blieb keine Zeit zum Nachdenken über Mut und Feigheit.

Es blieb keine Zeit, um an ihren toten Sohn in Russland zu denken. Widerstandskämpfer stellten in ihrer Wohnung in der Schellinggasse eine Zwischenwand auf, die Tapetentür hatte ein fast unsichtbares Loch, in das man die Klinke immer erst stecken musste. Wie klug sie in Bedrängnis bei der Gestapo agierte! Für Fremde riskierte sie ihr Leben.

Sage jetzt niemand, er hätte auch so gehandelt .



Ljuba Arnautovic:„Im Verborgenen“

Picus Verlag.

200 Seiten.

22 Euro.

KURIER-Wertung: ****