Die Band habe versucht, eine eigene Version der Liverpooler Vereinshymne "You'll Never Walk Alone" einzuspielen. "Aber stattdessen haben wir uns entschieden, eine Coverversion eines Songs zu spielen, den einige andere einheimische Jungs geschrieben haben", sagte der 78-J├Ąhrige. "Wir machen das speziell f├╝r Dich, Liverpool." Daraufhin spielte die Band "I Wanna Be Your Man" von den Beatles, die aus Liverpool stammen.

Die Stones waren zuletzt 1971 in der nordwestenglischen Stadt aufgetreten. An der Stelle von Watts sitzt Steve Jordan am Schlagzeug. Auf dem Plan der Europa-Tournee steht auch ein Konzert in ├ľsterreich: Am 15. Juli gastieren Jagger und Co. in Wien im Ernst-Happel-Stadion.