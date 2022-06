Rolling Stones in Madrid: Blues, Rock und Menschlichkeit statt Perfektion

Diese neue Bühne schreit Spektakel, erinnert an die Stones-Tourneen in den 80er- und 90er-Jahren, an die aufblasbaren Riesenfiguren und die zirkusreifen Einlangen, die Jagger damals auf und mit ihnen hinlegte. Doch die bei diesem Anblick entstehende Befürchtung, dass die Stones mit der „Sixty“-Tour wieder dorthin zurückkehren, wo sich die Show so wichtig macht, dass sie von der Musik ablenkt, bewahrheitet sich nicht.

Die Songs und die Spielfreude dürfen allzeit im Mittelpunkt stehen. Neben Klassikern wie „Tumbling Dice“ und „Honky Tonk Woman“ gibt es mit „Out Of Time“ gleich im ersten Drittel einen wunderbaren Fanfavoriten, der noch nie live gespielt wurde. Den stimmt Jagger nach dem Ende gleich noch einmal an, weil der Moment gerade so schön war.