Rolling Stones streichen "Brown Sugar": Erfasst vom Empörungslustsyndrom

Die Stones bekommen für diesen Schritt Applaus von der immer mächtiger werdenden „woke“-Bewegung, also von Menschen, die ununterbrochen auf der Suche nach Inhalten sind, die irgendjemanden beleidigen könnten. Andererseits zeigen sich viele Fans enttäuscht: Gerade die Stones, die immer dafür bekannt waren, sich keinerlei Druck von außen zu beugen, hätten jetzt dem Lockruf der politischen Korrektheit nachgegeben.

Worum geht es konkret? „Brown Sugar, how come you taste so good?“ heißt es im Refrain. Das kann man als Anspielung auf Heroin interpretieren, aber auch als plumpe Referenz an die sexuellen Qualitäten schwarzer Frauen. Im Text geht es um schwarze Menschen, die auf einem Sklavenmarkt in New Orleans verkauft werden – und um einen weißen Sklavenhalter, der sich um Mitternacht mit schwarzen Mädchen vergnügt, unter anderem, indem er sie auspeitscht.