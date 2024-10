ORF-Chef Weißmann setzt sich für Erhalt von 3sat ein

Über 140.000 Menschen haben bereits die Petition "Rettet 3sat – unser Kultursender darf nicht verschwinden!" unterzeichnet. Sie wendet sich gegen eine mögliche Verschmelzung der Sender 3sat und Arte. Nun hat sich ORF-Generaldirektor Roland Weißmann in der Causa zu Wort gemeldet: Der ORF setze sich für den Fortbestand von 3sat ein. "3sat ist für den ORF seit 40 Jahren ein wichtiges Programmfenster in den DACH-Raum und damit eine Möglichkeit, hochqualitative TV-Produktionen aus Österreich einem internationalen Publikum zugänglich zu machen. Mit 3sat schlagen wir täglich eine Brücke zu unseren deutschsprachigen Nachbarn, wobei der Kulturaustausch in beide Richtungen bestens funktioniert: Selbstverständlich schätzt auch das österreichische Publikum das deutsche und Schweizer Kultur- und Informationsangebot, das hierzulande via 3sat konsumiert werden kann", so der ORF-Chef in einer Aussendung.