Róisín Murphy: Nachdenklich in die Disco

Murphys Zusammenarbeit mit der aus Sheffield stammenden Elektro-Ikone Richard Barratt, besser bekannt als Crooked Man und DJ Parrot, ist ein Tribut an die großen Dancefloor-Tage. Ein Album voller potenzieller Disco-Tracks zu machen, scheint in Zeiten von Corona Konjunktur zu haben. Denn kürzlich haben Dua Lipa und Lady Gaga glitzernde Hymnen veröffentlicht. Und im November veröffentlicht Kylie Minogue ihr neues Album mit dem unmissverständlichen Titel „Disco“.

Róisín Murphy hat aber eine andere Idee von Disco. Ihre neuen Songs sind gleichermaßen eingängig und versponnen, klingen nach Club – und doch irgendwie nachdenklich. Es geht ihr also nicht nur ums Tanzen, um gute Laune. In „Incapable“ kommentiert sie etwa mit der Textzeile „Never had a broken heart“ ironisch die emotionale Unfähigkeit der Gesellschaft. Während im Hintergrund pulsierende House-Beats und Claps für gute Laune sorgen, stellt sie im Refrain die Frage: „Bin ich unfähig zu lieben?“ Für ein Happy End ist es nie zu spät. Jeder habe es selbst in der Hand, wie die Sängerin im wunderbaren „Murphys Law“ mit famoser Stimme klarstellt: „I feel my story's still untold / But I'll make my own happy ending“.