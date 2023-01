Rock- und Folk-Veteran David Crosby mit 81 Jahren gestorben

David Van Cortlandt Crosby, einer der einflussreichsten Rocksänger der 1960er und 70er Jahre mit den Byrds und Crosby, Stills, Nash & Young (CSNY), ist tot: „Mit großer Trauer ist unser geliebter David (Croz) Crosby nach langer Krankheit verstorben“, zitierte das US-Magazin „Variety“ Crosbys Frau Jan Dance.

Crosby, am 14. August 1941 in Los Angeles geboren, war Gründungsmitglied zweier legendärer Rockbands: Von 1964 bis 1967 spielte er mit den Country- und Folk-beeinflussten Byrds fünf Alben ein - und schrieb den Hit „Eight Miles High“. Nach Streitereien verließ er die Band - und formierte mit Stephen Stills und Buffalo Springfield CSN bzw. inklusive Neil Young CSN&Y. Die Supergroup trat unter anderem beim Woodstock-Festival auf. Nach dem CSN&Y-Doppel-Livealbum "4 Way Street" (1971) konzentrierten sich die Musiker auf Soloprojekte. Als Mitglied beider Gruppen wurde Crosby - Gitarrist, Sänger und Songwriter - in die Rock & Roll Hall of Fame aufgenommen.