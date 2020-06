Rock-Roman: Familienaufstellung mit Iggy Pop

In dieser Geschichte hat jeder mit jedem zu tun. Sie begleitet verschiedene Lebensläufe, die meisten am Rande des Musik-Business. Von L.A. bis New York bis Neapel. Sex, Drugs und Sterben. Die Figuren sind einmal Protagonisten, dann wieder Statisten. Egan lässt sie nach vorne treten, dann wieder auf ihren nächsten Auftritt warten. Sie sind Teenager und haben Oralsex mit dem Plattenboss. Kurz darauf sind sie Mitte vierzig und halten die knorrige Hand des sterbenden Mannes zum letzten Mal.

Zeitsprünge. Gestern waren wir jung und schön. Heute sind wir bettlägrig. Egan seziert das Leben. Ungnädig. Rolphs Schlafanzug ist mit Elfen bedruckt, er ist gerade alt genug, sich dafür ein bisschen zu schämen. Er weiß nicht, dass ihm sein Daddy in ein paar Jahren die Freundin ausspannen wird. Noch während Rolph mit seiner Schwester Charlie tanzt, erzählt Egan, dass er sich mit achtundzwanzig im Haus seines Vaters eine Kugel in den Kopf jagen wird.

Charlie wird sich immer an diesen Moment erinnern, als ihr kleiner Bruder schüchtern tanzen lernte.

Ein Konzeptalbum nennt Egan ihren Roman. Ihre Inspirationsquelle: The Who. Sie wollte ihr Leben lang Roger Daltry heiraten. Der Patron des Buchs aber ist Iggy Pop und sein Song "The Passenger": Ich bin ein Passagier / und ich fahre und ich fahre / ich fahre ans Ende der Stadt.

Und es ist alles so verdammt schnell vorbei. Nostalgisch ist auch die Form des Romans: Konstruiert wie ein Plattenalbum in dreizehn Kapiteln. Mit verschiedenen Sounds und Stimmungen von Frust, Trauer bis Komik. Jedes Kapitel ist im Ton verschieden, doch alles fügt sich zu einem Ganzen. Ein Kapitel ist als Powerpointpräsentation geschrieben: die in Vortragsfolien abgefasste Familienaufstellung einer Zwölfjährigen.

Die 49-jährige Jennifer Egan aus San Francisco schreibt seit 1993 Romane, Erzählungen und Artikel für Magazine wie The New Yorker. Dieses ist ihr fünftes Buch und es wurde gleich nach seinem Erscheinen 2010 mit dem National Book Critics Circle Award ausgezeichnet, ein Jahr später mit dem Pulitzerpreis.

KURIER-Wertung: ***** von *****