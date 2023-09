Rock-Band Aerosmith musste ihre Abschiedstour unterbrechen

Die kommenden sechs Termine, die unter anderem in Detroit, Chicago und Toronto hätten stattfinden sollen, wurden nun auf Jänner und Februar 2024 verschoben. Aerosmith hatte vor allem in den 80er und 90er-Jahren mit Songs wie "I Don't Wanna Miss A Thing", "Crazy", "Livin' On The Edge", "Amazing" oder "Janie's Got A Gun" weltweit Erfolg.