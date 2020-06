"Robinson Crusoe" kommt ins Burgtheater

"Das Original ist ein Roman, der mit Kolonialisierung, Sklavenhandel, dem Beginn der Globalisierung, der Haltung der Europäer gegen den Rest der Welt, zu tun hat. Dem Anfang des ganzen Wahnsinns an dessen Höhe- oder Scheitelpunkt wir gerade stehen", so Bosse. So will er’s auch inszenieren: "Robinson heute muss mit uns zu tun haben, sonst ist es nur eine ferne, exotische Geschichte."

Meyerhoff, Bosse seit vielen Projekten ein kongenialer Partner und nun auch als erfolgreicher Autor geoutet, wurde gleich zum Schreiben der Textfassung "vergattert". So ein Talent muss man doch ausnutzen!

Erstaunlich findet es Bosse, wie sich der Blick auf den Gestrandeten gewandelt hat. Was bei Defoe noch Erbauungsliteratur, Läuterungsroman, ja fast religiöser Erkenntnisroman, war, wirkt heute über weite Strecken unsympathisch. Robinson Crusoe – der selbst am Nullpunkt angekommen nur zivilisieren, christianisieren will.