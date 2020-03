"Robin’s Hood“: Die etwas andere Fußball-Doku feiert Premiere

In der Doku geht es mal mal liebevoll, mal ziemlich derb zur Sache. Rassistische Beleidigungen prasseln ständig auf die Mannschaft ein. „Beim Drehen war es teilweise so, dass uns die Kamera aus der Hand geschlagen wurde, wenn es zu einem Handgemenge gekommen ist. Die Szenen sind nur ein Auszug aus der Fußball-Amateurliga. Wenn ein Match am Wochenende war und drei dunkelhäutige Spieler am Feld waren, wurden drei rote Karten verteilt“, sagt Jasmin Baumgartner gegenüber FM4. Das öffentlich-rechtliche Jugendradio zeigt nach der Absage nun auch ausgewählte Filme aus dem Programm. „Robin’s Hood“ ist heute, Mittwoch, um 20.15 Uhr und danach noch einmal um 23 Uhr auf fm4.orf.at zu sehen.