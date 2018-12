Robert Forster: Konzert und Lesung in Wien

Forster geht dafür bis in seine Kindheit, bis 1957, zurück. Das letzte Kapitel endet am 6. Mai 2006. An diesem Tag starb McLennan im Alter von 48 Jahren. Am Nachmittag seiner Housewarming-Party hatte er sich schlafen gelegt und war nicht mehr aufgewacht. Das war der Tag, an dem die Go-Betweens zu existieren aufhörten. Robert Forster machte nach einer Pause aber weiter und veröffentlichte 2015 das wunderbare Album "Songs To Play", mit dem er seinen Ruf als – ähgm – bester Songwriter der südlichen Hemisphäre Gerecht wurde.

Am Mittwoch, 29. November, kommt er ins Wiener Theater Akzent. Dort wird er ab 19.30 Uhr in seinem Buch blättern, sich erinnern, die Gitarre umhängen und singend weiterzählen. Am Ende wird es sich so anfühlen, als würde man einen guten Freund umarmen.

Es gibt noch Karten!