Robert De Niro an Hassposter: F*** you!

Gemeine Tweets und Promis: Ein Format, das der US-Comedien Jimmy Kimmel mit großem Erfolg eingeführt hat. Legendär war etwa der Auftritt von US-Präsident Barack Obama, in dem dieser Gemeinheiten an seine Adresse vorgelesen hat. Nun haben alle bösen Twitterer ihren Meister gefunden: Robert De Niro, legendäres Charaktergesicht der US-(Mafia-)Filmszene, kommentiert die Beleidigungen mit kräftigen Schimpfworten. So wird die Showeinlage ein einziges großes "F*** you!" an alle Hassposter, die sonst Nichts besseres zu tun haben, als im Internet andere Leute herunterzumachen. Sehenswert!

Hier ist das Video zu sehen: