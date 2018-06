Ringo Starr in Wien: Love & peace!

Ringo singt alte Hadern aus der Beatles-Zeit: „Boys“, „I Wanna Be Your Man“, „ Act Naturally“, „Don’t Pass Me By“, natürlich auch „Yellow Submarine“ und „With A Little Help From My Friends“, dazu Solo-Hits wie „Don’t Come Easy“ und „Photograph“.

Weil seine Band aber nicht ohne Grund „All Starr Band“ heißt, hat er immer bekannte Rockmusiker dabei, die ihre eigenen Hits spielen.

Diesmal sind das Steve Lukather von Toto („Rosanna“, „Hold The Line“), Gregg Rolie von der klassischen Santana-Besetzung („Black Magic Woman“, „Oye Como Va“, „Evil Ways“), Graham Gouldman von 10cc („I’m Not In Love“, „Dreadlock Holiday“) und Colin Hay von Men At Work („Down Under“, „Who Can It Be Now“).

Das ist durchaus unterhaltsam, die sportiven Gitarrensoli von Lukather sind Geschmackssache, klingen aber durchaus inspiriert.

Um es ganz klar zu sagen: Das ist, wenn man sich darauf einlässt, ein wundervolles Konzert. Es macht froh und ein bisschen glücklich und das Herz leicht. Und das ist viel wert, heute. Danke Richey, Sie sind ein Freund. Love & peace!

Fünf Sterne für einen Starr. Was denn sonst.