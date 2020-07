Ringo Starr im Interview: "Peace & Love existiert weiter“

Wie werden Sie feiern?

Ein bisschen anders als in den Vorjahren. Wir waren für meine Geburtstagskonzerte in Hamburg, Nizza, Chicago usw. – insgesamt 27 Jahre in 27 Städten. Es hat mit meiner verrückten Idee begonnen, Peace & Love zu promoten. Das erste Konzert war ganz klein, vor dem Hard Rock Cafe, mit 100 Leuten und kleinen Geburtstagstorten. Wir wollten heuer vor dem Gebäude von Capitol Records in Hollywood eine Riesenshow machen, aber das geht ja nicht. Also habe ich Freunde gebeten, uns Material von ihren Auftritten zu schicken, und ich werde das moderieren, und es ist auch die Premiere der Neuversion von meinem Song „Give More Love“ mit Jeff Bridges, Jackson Browne, T Bone Burnette, Elvis Costello, Rodney Crowell, Steve Earle, Peter Frampton, Ray Wylie Hubbard, Kenny Loggins, Michael McDonald, Keb Mo und Willie Nelson. Und ich wünsche mir, dass alle Fans am 7. Juli online gehen. Peace & Love existiert weiter. Und einen Stargast werden Sie sicher kennen.

Paul McCartney?

Das haben Sie erraten!

„Ringo’s Big Birthday Show“ ist ein virtuelles Benefizkonzert u. a. für Black Lives Matter. Man kann sie auf YouTube sehen: am 7. Juli um 17 Uhr Pazifikzeit – in Europa also am 8. Juli um 2 Uhr nachts. Stargäste sind u. a. Joe Walsh, Sheryl Crowe, Sheila E und Ben Harper.