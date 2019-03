Richard Wilhelmer über seine Doku "Anomalie": „Bin ich noch normal?“

Klarer Fall von Schizophrenie, befindet die prominente Psychiaterin Adelheid Kastner mit fachkundigem Blick auf Rudert. Ein Urteil, das fast wie ein Schock daher kommt. Für den unbefangenen Zuseher schwankt die Wahrnehmung von Fritz zwischen „etwas schrullig“ und „ernsthaft geisteskrank“ – und darin besteht auch die Stärke von „ Anomalie“: „Man nimmt ihn unterschiedlich wahr“, so der Filmemacher: „Manchmal sieht man Fritz in der Ferne als einsamen, labernden Verrückten neben Passanten sitzen, dann wieder, im Interview, erscheint er reflektiert und am Punkt.“

Richtig niederschmetternd jedoch erweisen sich die Einschätzungen eines anderen Experten, den Wilhelmer ebenfalls vor die Kamera geholt hat. Der US-Psychiater Allen Frances war einer der führenden Köpfe der vierten Ausgabe des „ DSM“ („Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder“) – „sozusagen der Bibel der Psychiatrie in den USA. Im DSM werden Symptome kategorisiert, die eine Krankheit ergeben.“ So galt bis Anfang der 70er Jahre laut DSM Homosexualität noch als Krankheit – „und mit einem Federstrich waren viele Tausende Menschen plötzlich wieder ,gesund’.“

Im Interview mit dem Filmemacher hat Allen Frances nichts Gutes über den Stand der Psychiatrie und den Tablettenwahn der Pharmaindustrie in Amerika zu sagen: „Die USA ist derzeit der schlechteste Ort, um ernsthaft psychisch zu erkranken.“

Ernsthaft psychisch erkrankt scheint auch der Protagonist in Wilhelmers Langfilmdebüt „Adams Ende“ von 2011 zu sein, einem Psychodrama, in dem Robert Stadlober in Blutrausch verfällt. Zuvor ist Wilhelmer, der auch mit Kunstprojekten mit Julius von Bismarck und Benjamin Maus aktiv ist, mit Science-Fiction-Kurzfilmen aufgefallen, die so aufregende Titel tragen wie „The Golden Foretaste of Heaven“ (2009) oder „Ufos above Berlin“ (2013): „Ich habe mich immer für den Einfluss der Technologien auf unsere Gesellschaft interessiert“, grinst Wilhelmer. Auch „ Anomalie“, der vom Einfluss der Pharmaindustrie auf unsere Befindlichkeit erzählt, sei für ihn letztlich ein Sci-Fi-Thema.

Aber Richard Wilhelmer ist nicht umsonst passionierter Skateboardfahrer: „Als Skater sieht man die Welt mit anderen Augen. Es geht nicht darum, möglichst schnell von A nach B zu kommen, sondern darum, wie man den Weg dorthin gestaltet.“