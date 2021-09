"Richard II" im Burgtheater: So sind wir wirklich

Sein skrupelloser Gegenspieler Bolingbroke, der spätere König Henry IV., ist mit Sarah Viktoria Frick in der Hosenrolle bestens besetzt; ebenso Martin Schwab als Bolingbrokes Vater John von Gaunt und im Tohuwabohu moralisches Gewissen am Hof – eine Rolle, in der er schon 2010 in Claus Peymanns Berliner Inszenierung zu erleben war. Und die aus Jamaika stammende Stacyian Jackson als Königin Isabel wird mit frisch-fröhlicher Entschlossenheit zu einer leider nicht immer verständlichen Lady Macbeth.

Asketisch einfach die Gerüstbühne (Johannes Schütz), die ständig verschoben und neu arrangiert wird.